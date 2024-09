Rolls-Royce diz que trabalha com agência de aviação da UE em inspeção de motores de Airbus A350

A Rolls-Royce, gigante fabricante de motores britânica, afirmou que está trabalhando de maneira "estreita" com a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) após o órgão solicitar a inspeção dos motores da marca nos Airbus A350-1000s. Segundo a empresa, as verificações estão sendo priorizadas com base na vida útil e no histórico do motor. O pedido da entidade acontece após um incêndio no motor de um voo da Cathay Pacific no início deste mês.

A EASA disse que as inspeções precisam ser realizadas nos próximos três a 30 dias e que existem 86 aeronaves A350-1000 em serviço no mundo todo, incluindo de companhias aéreas como Etihad Airways e Qatar Airways.

A Air France e a Lufthansa disseram que estavam em contato próximo com a Rolls-Royce, mas que nenhuma aeronave foi afetada pela ordem de inspeção, pois operam diferentes aviões do modelo A350 e motores da britânica.