Petrobras e Embrapa assinam cooperação para produtos de baixo carbono e fertilizantes

"A diversificação e o acesso a matérias-primas com sustentabilidade, qualidade e custo adequados são fundamentais para o sucesso de biocombustíveis. Além disso, a companhia tem interesse em ofertar produtos fertilizantes para aumentar a disponibilidade no mercado nacional", disse em nota a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Fertilizantes

Com relação a fertilizantes, o objetivo é fomentar o desenvolvimento de novos produtos e inseri-los no agronegócio, e sobretudo produtos com base em ureia de maior valor agregado, fertilizantes mistos, adubos com granulometria diferenciada e novos insumos sustentáveis.