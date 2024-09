Mercado volta a reforçar aposta em corte de 25 pontos-base nos juros do Fed este mês

O mercado financeiro volta a reforçar a expectativa por corte de 25 pontos-base nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) este mês, conforme o monitoramento do CME Group. Investidores tentam firmar uma precificação para a política monetária após o relatório payroll mostrar que a criação de emprego nos Estados Unidos acelerou em agosto, mas ficou aquém do esperado.

Pouco antes do fechamento deste texto, a curva apontava 61% de chance de o Fed abrir o ciclo de relaxamento com uma redução de 0,25 ponto porcentual agora em setembro, comparado com 50% imediatamente após a divulgação do indicador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, a possibilidade de uma baixa mais agressiva, de 50 pontos-base, recua para 39%.