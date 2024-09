Lucro do setor agropecuário dos EUA deve recuar 4,4% em 2024, para US$ 140 bi

O lucro líquido do setor agropecuário dos Estados Unidos deve somar US$ 140 bilhões em 2024, um recuo de US$ 6,5 bilhões, ou 4,4%, ante o resultado do ano passado, de US$ 146,5 bilhões, de acordo com a mais recente projeção do Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura do país (USDA).

O lucro líquido ajustado à inflação ficaria 6,8% abaixo do registrado no ano passado. Caso se confirme, o lucro (em termos reais) ficará 15,2% acima da média dos últimos 20 anos, de US$ 121,5 bilhões, mas 27,6% abaixo do recorde de 2022.

Segundo o USDA, a baixa do lucro líquido em 2024 deve refletir menores receitas na agricultura, além de uma redução de 15,1% nos pagamentos diretos do governo ante o ano anterior, para US$ 10,4 bilhões. O USDA espera uma redução de 1% nas despesas totais de produção, para US$ 457,5 bilhões.