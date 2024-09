Dirigente do Fed afirma que agora é apropriado cortar a taxa de juros dos EUA

Williams, que se disse focado em fazer com que a inflação retorne à meta, disse que é fundamental que a ela seja "comunicada e compreendida". "A economia americana continua a crescer e está em uma boa trajetória", ressaltou ao responder perguntas no fórum.

"As expectativas de inflação permanecem bem ancoradas nos Estados Unidos", opinou o dirigente.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou nesta sexta-feira, 6, que é apropriado cortar a taxa dos Fed Funds, como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos. Em participação em evento do Conselho de Relações Exteriores, o dirigente pontuou que este é "o próximo passo natural" na estratégia para atingir os objetivos da instituição.

Atividade

O presidente do Federal Reserve de Nova York também afirmou que a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos está entre 2% e 2,5% em 2024. Ele enfatizou, no entanto, que a perspectiva continua incerta.

"Estou atento aos sinais de uma mudança nas condições econômicas. Três áreas estão particularmente em foco: a possibilidade de um enfraquecimento no mercado de trabalho dos EUA; a desaceleração no crescimento global; e o processo de desinflação, que pode surpreender tanto para cima quanto para baixo", disse o dirigente.