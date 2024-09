Vale esclarece valor anunciado pelo Vale Ventures de investimento na Mantel

A Vale esclareceu nesta quinta-feira, 5, que o valor de US$ 30 milhões mencionado mais cedo, em anúncio do Vale Ventures de investimento na Mantel, é referente a todo investimento recebido pela Mantel, e não apenas da Vale.

Foi o terceiro investimento já anunciado pelo Vale Ventures, que em 2022 comprometeu um capital de US$ 100 milhões para ser investido no desenvolvimento de soluções disruptivas para a cadeia de mineração e metais.

A Mantel foi fundada em 2022 no Departamento de Engenharia Química do Massachussets Institute of Technology (MIT) e utilizará o financiamento captado para implementar uma planta de demonstração com capacidade de capturar 1.800 toneladas de CO2 por ano, preparando o caminho para a implantação comercial em grande escala dos sistemas de captura de carbono de alta temperatura.

Em laboratório, a tecnologia da empresa já demonstrou ser possível realizar a captura de carbono de 0,5 tonelada por dia.

"A tecnologia de captura de carbono da Mantel, quando estiver disponível, pode viabilizar a produção de ferro e aço com zero emissão, mesmo com o uso de gás natural como fonte energética na rota de redução direta", explica em nota Bruno Arcadier, head do Vale Ventures.