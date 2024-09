Mercado amplia chances de relaxamento mais agressivo pelo Fed em 2024, após dados dos EUA

O mercado financeiro ampliou chances de um relaxamento mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2024, após rodada de dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos mostrarem quadro divergente e aumentarem dúvidas sobre a situação do emprego na véspera do payroll, que é o relatório do mercado de trabalho dos EUA.

Por volta das 10h20 (de Brasília), a ferramenta de monitoramento do CME Group ainda exibia probabilidade majoritária de uma redução de 25 pontos-base (pb) nos juros pelo BC americano em setembro, mas essa opção perdeu vantagem e caiu para 55% após os dados.

Já a chance de um corte maior, de 50 pb, avançou de 43% antes dos dados para 45% depois das publicações.