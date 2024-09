Há forte compromisso da política monetária para atingir meta da inflação, afirma diretor do BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta quinta-feira, 5, que a visão do Comitê de Política Monetária (Copom) não mudou e que o objetivo é fazer o que for necessário para convergir a inflação à meta da autoridade, de 3% ao ano. "Há forte compromisso da política monetária para atingir a meta da inflação", disse ele, durante palestra, por videoconferência, no Global Emerging Markets One-on-One Conference, evento organizado pelo UBS/UBS BB, em Nova York.

"Faça o que tiver de ser feito e a credibilidade vem", acrescentou Guillen, ao ser questionado se as ações do BC no ciclo atual visam a gerar uma maior credibilidade junto ao mercado.

Segundo ele, o BC toma decisões com base nas dinâmicas do cenário e também considerando os movimentos necessários para atingir a meta da inflação. "A nossa visão não mudou. O foco é fazer o que precisar para convergir inflação à meta", disse.