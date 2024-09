Empresas britânicas notam desaceleração em custo de produção, emprego e salário, diz BoE

As empresas do Reino Unido informaram que seus preços de produção aumentaram a uma taxa média anual de 4,0% nos três meses até agosto, o que corresponde a uma queda em relação aos 4,3% nos três meses até julho, de acordo com um relatório do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) divulgado nesta quinta-feira, 5.

O crescimento salarial anual desacelerou de 5,9% nos três meses até julho para 5,8% no mesmo intervalo até agosto.

As empresas observaram ainda um ritmo menor de crescimento anual de emprego, que passou de 0,9% até julho para 0,7% até agosto.