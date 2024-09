Diretor do BC reforça que ciclo de ajuste de juro, se necessário, seria gradual

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, reforçou nesta quinta-feira, 5, que um ciclo de ajuste de juros, se necessário, será gradual. No fim de agosto, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, já havia feito tal sinalização ao mercado.

"A última ata foi uma forte sinalização de que o começo de um ciclo de ajuste de juros seria gradual", avaliou Guillen, em palestra, por videoconferência, no Global Emerging Markets One-on-One Conference, organizado pelo UBS/UBS BB, em Nova York. "Quando você sinaliza que está pensando em manter as taxas ou elevá-las isso sugere que o início de um ciclo de ajuste nos juros seria gradual", afirmou, acrescentando que tanto o começo como o fim de ciclos costumam ser marcados por movimentos "graduais".

O reforço de Guillen quanto ao "gradual" é uma sinalização de que o Banco Central deve começar a elevar os juros no País neste mês em 0,25 ponto porcentual, de acordo com um participante no evento.