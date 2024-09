China: PBoC vê espaço para relaxar compulsório bancário, mas mantém cautela sobre juros longos

A RRR média das instituições financeiras da China é de aproximadamente 7%, portanto, há algum espaço e o corte no compulsório bancário "do início deste ano ainda está mostrando seu efeito", disse Zou, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Diretor do departamento de Política Monetária do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Zou Lan sinalizou nesta quinta-feira, 5, a possibilidade de relaxar ainda mais a taxa de reservas de compulsório bancário (RRR, em inglês). Contudo, a autoridade descartou que uma flexibilização monetária agressiva esteja em andamento, ou ainda por vir nos próximos meses.

Apesar das restrições enfrentadas pelos formuladores de políticas monetárias da China, os economistas esperam que o PBoC faça mais cortes nas taxas, porém menores, para impulsionar a economia em dificuldades do país, incluindo um corte adicional na RRR até o final do ano. A expansão fiscal, segundo os economistas, precisará assumir a liderança na condução da economia, uma vez que a demanda das famílias e empresas chinesas está enfraquecida.

Na coletiva, Zou também abordou a especulação sobre se a negociação de títulos do Tesouro da China pelo PBoC será um instrumento para um grande aumento de liquidez, dizendo que o objetivo principal é somente a injeção de dinheiro básico e gerenciamento de liquidez.

O banco central da China reiniciou a negociação de títulos do governo na semana passada, uma ferramenta que raramente foi adotada nas últimas duas décadas. O PBoC injetou efetivamente 100 bilhões de yuans (US$ 14 bilhões) de liquidez no sistema financeiro, praticamente igualando o montante de dinheiro que drenou com sua operação de empréstimo de taxas de referência de longo prazo (LPR, em inglês) de um ano em agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.