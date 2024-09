Vale fecha acordo com Midrex para uso de briquetes de minério em plantas de redução direta

A Vale anunciou nesta quarta-feira, 4, que fechou um acordo de cooperação com a Midrex Technologies, Inc. para avançar em uma solução técnica para o uso de briquetes de minério de ferro em plantas de redução direta. As empresas irão avaliar ainda a criação de uma joint venture para fornecer com exclusividade a tecnologia e instalações de briquetes ao mercado.

"Este acordo é o reconhecimento de um dos principais fornecedores mundiais de tecnologia de redução direta de que o briquete tem um forte potencial para descarbonizar a indústria siderúrgica global", destaca o CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo em nota.

A empresa explica que o acordo amplia a cooperação técnica entre as partes e o trabalho de testes realizado no último ano. A tecnologia de briquetagem desenvolvida pela Vale permite a produção de aglomerados de minério de ferro de alta qualidade a partir de um processo de cura em baixas temperaturas, utilizando uma solução tecnológica de aglomerantes, o que confere ao produto final alta resistência mecânica.