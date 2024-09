Produção industrial cresce em 18 das 25 atividades em julho ante junho, afirma IBGE

O recuo de 1,4% na produção industrial em julho ante junho foi resultado do recuo de sete dos 25 ramos pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em outras 18 atividades, portanto, há aumento de produção.

As influências negativas mais importantes foram assinaladas por produtos alimentícios (-3,8%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-3,9%) e indústrias extrativas (-2,4%). O IBGE destacou, também, a influência negativa registrada pelo setor de celulose, papel e produtos de papel (-3,2%) no resultado da indústria em julho.

A maior influência positiva veio de veículos automotores, reboques e carrocerias, cuja produção avançou 12% em julho na comparação com o mês anterior.