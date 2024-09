Haddad: há espaço para rever procedimento sobre Auxílio Gás e haverá conversa com Casa Civil

Após uma repercussão negativa sobre o formato de financiamento proposto para o Auxílio Gás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há espaço para rever o procedimento. O assunto será conversado com a Casa Civil, o que foi autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse Haddad em entrevista à GloboNews. Segundo o ministro, Lula deu aval para a equipe econômica debater o assunto de modo que a despesa com o programa não seja "excepcionalizada".

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a engenharia financeira criada pelo governo para financiar o novo Auxílio Gás turbinado foi recebida com preocupação por especialistas em contas públicas. A avaliação é de que se trata de um potencial drible do governo para a realização de gastos fora do Orçamento público - e, portanto, fora do limite de despesas do arcabouço fiscal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Orçamento de 2025, o governo reduziu em 84% o valor destinado ao programa: de R$ 3,5 bilhões para R$ 600 milhões. A redução ocorre mesmo com a previsão de aumento no número de famílias atendidas: de 5,5 milhões para 6 milhões. Essa redução de despesa reflete a adoção da nova forma de financiamento, que usa recursos oriundos do Fundo Social.