Crescimento do PIB é resultado de esforço do Executivo e do Congresso, diz Simone Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 4, que o crescimento de 1,4% no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano é resultado do esforço conjunto do Executivo e do Legislativo. "O crescimento do PIB nos dá força dentro do Congresso Nacional para aprovarmos o Orçamento de 2025, justamente porque os resultados estão aí", afirmou, em entrevista à Rádio CBN.

A ministra comemorou o resultado da atividade econômica. "Temos que comemorar, o Brasil precisa aprender a dar valor a si mesmo e reconhecer sua força e suas vantagens competitivas em relação ao mundo. Quando o governo age de forma correta, os resultados aparecem", completou.

A ministra reforçou que o bom resultado do PIB veio mesmo com o agronegócio e a indústria extrativista tendo um mau desempenho no período. "É isso que dá certeza que estamos rumo a um crescimento mais duradouro, sustentável e equilibrado. O crescimento teve uma maior diversidade, antes apostávamos todas as fichas no agronegócio", avaliou.