Bolsas da Ásia fecham em forte queda, com liquidação de ações de chips após tombo de NY ontem

A pressão foi particularmente aguda em Tóquio, onde o índice Nikkei encerrou com desvalorização de 4,24%, aos 37.047,61 pontos. No segmento de chips, Tokyo Electron desabou 8,55% e a fornecedora de equipamentos Advantest despencou 7,74%.

O movimento acompanha o tombo da Nvidia, que amargou ontem a maior perda diária de valor de mercado para uma empresa americana na história. Na esteira, a rival Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) caiu 5,43% em Taiwan e contribuiu para a retração de 4,52% do índice Taiex, aos 21.092,75 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi baixou 3,15% em Seul, aos 2.580,80 pontos. A produtora de chips de memória SK Hynix cedeu 8,02%, a Hanmi Semiconductor recuou 7,00% e a Samsung Electronics perdeu 3,45%.

Investidores no mundo inteiro estão preocupados ainda com o pulso da economia dos Estados Unidos, após a decepção com dois indicadores de atividade industrial ontem. A expectativa agora se volta para importantes dados de emprego no país, entre eles o Jolts hoje e o payroll na sexta-feira.