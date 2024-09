BB e outras estatais aderem a Pacto pela Diversidade do Ministério da Gestão

O Banco do Brasil e outras empresas estatais federais assinam nesta quarta-feira, 4, a adesão ao Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As empresas se comprometem, pelos termos do acordo, a promover atitudes de bem-estar através de melhores condições de trabalho; a combater a discriminação; e valorizar a cultura inclusiva.

O objetivo do pacto é aprimorar políticas públicas e implementar ações afirmativas que promovam a pluralidade nas empresas públicas.

"A adesão ao Pacto DEI se soma a outras ações práticas que nos colocam como importante aliado na promoção de uma sociedade mais igualitária", disse a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em nota. "Mais uma vez reafirmamos nosso compromisso com a diversidade, questão central da nossa estratégia, e que tem demonstrado impacto positivo para clientes, funcionários, fornecedores e demais parceiros estratégicos, contribuindo para a inclusão financeira e a geração de trabalho e renda."