Atividade manufatureira declinou na maioria dos distritos dos EUA, diz Livro Bege do Fed

A atividade de manufatura nos Estados Unidos caiu na maioria dos distritos, e dois distritos observaram que esses declínios eram parte de uma contração contínua no setor, informou o Livro Bege, que compila as condições econômicas das unidades do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Sobre as perspectivas, no geral, as distritais do Fed esperavam que a atividade econômica permanecesse estável ou melhorasse um pouco nos próximos meses, embora contatos em três distritos tenham previsto leves declínios, observa o Livro Bege.

O Livro Bege é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC norte-americano.