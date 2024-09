Expansão de 1,4% prova que Brasil tem ritmo sustentável de crescimento do PIB, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a expansão de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre "prova" que o Brasil tem um ritmo sustentável de crescimento da atividade econômica. Ele disse também que a pasta está confiante de que o trabalho do governo na consolidação fiscal, na melhoria do ambiente de negócios, na sustentabilidade ambiental e na retomada das políticas sociais são "cruciais" para o que o secretário classificou como "bons dados" do PIB. "O PIB do segundo trimestre mostra que o Governo recolocou o Brasil no caminho certo", comentou.

Durigan pontuou, por exemplo, que mesmo desacelerando em relação ao primeiro trimestre, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) "veio bem, como é necessário" para o País crescer com mais capacidade produtiva e produtividade.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a FBCF registrou alta de 2,10% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o indicador apresentou avanço de 5,70%.