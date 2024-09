Consumo das famílias sobe 1,30% no 2º trimestre ante 1º trimestre, aponta IBGE

O consumo das famílias registrou alta de 1,3% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o consumo das famílias apresentou avanço de 4,9%.

O consumo do governo, por sua vez, subiu 1,3% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o consumo do governo teve alta de 3,1%.