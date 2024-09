Após abrir em alta por exterior, dólar passa a cair reagindo a PIB e com liquidez maior

Volátil, o dólar passou a cair no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 3, na esteira da leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que cresceu 1,40% no segundo trimestre na margem, perto do teto das projeções do mercado (1,60%). Pouco antes do fechamento deste texto, a moeda norte-americana renovou a mínima intradia, a R$ 5,5771 no mercado à vista, após abrir em alta e subir até R$ 5,6396 (+0,44%) em meio à cautela em Nova York na volta do feriado nos EUA. Quedas acentuadas do petróleo e minério de ferro por preocupações com a economia da China pesaram também na alta de mais cedo.

Com o resultado do PIB do segundo trimestre, que cresceu 1,4%, o governo "muito provavelmente" irá reestimar a previsão de crescimento da economia brasileira para 2024, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em sua avaliação, a alta da atividade neste ano deve "superar 2,7%, 2,8%". A última previsão feita pela Secretaria de Política Econômica da pasta, em julho, manteve a estimativa em 2,5%. Neste mês, a SPE publicará sua grade de parâmetros atualizada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo Haddad, a revisão da projeção do PIB para este ano pode inclusive ensejar uma reprojeção das receitas para o próximo ano. Para 2025, a previsão da Fazenda é de que o PIB cresça 2,64%.