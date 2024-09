Taxas de juros médias e longas apresentam ligeira alta sob risco fiscal após PLOA

Especialistas ouvidos pelo Broadcast, no entanto, apontam que o plano do governo é dependente demais de receita extraordinária e que exige grande coordenação política, principalmente junto ao Congresso.

O secretário de Orçamento Federal, Clayton Montes, reiterou que a meta de resultado primário de déficit zero prevista no PLOA poderá ser cumprida com uma folga de R$ 3,7 bilhões (0,03% do PIB). O valor desconsidera o pagamento de precatórios, que retira R$ 44,1 bilhões da meta.

São R$ 46,747 bilhões em receitas condicionadas à boa vontade dos deputados e senadores, divididos em três frentes: a majoração da alíquota do imposto de renda de pessoa física sobre o JCP (R$ 6,008 bilhões), o aumento das alíquotas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (R$ 14,939 bilhões) e a compensação da desoneração da folha (R$ 25,8 bilhões).

Além disso, o PLOA 2025 prevê que será aceito o formato proposto pelo governo para custear o programa Auxílio Gás. Nos novos termos, haverá gastos com o programa fora do Orçamento público - e, portanto, fora do limite de despesas do arcabouço fiscal.

Um sinal do tamanho da incerteza do mercado é a diferença das expectativas sobre os juros na curva de DIs, nas opções do Copom e no Boletim Focus. Na primeira, há uma expectativa de alta de 40 pontos-base na Selic em setembro (60% de chance de a taxa subir a 11,00%). Nas opções, o cenário mais provável (43%) é de um aumento de 25 pontos-base, e no Focus a expectativa é de manutenção.