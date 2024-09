Projeção do Focus para Selic 2024 segue em 10,50% e fica em 10% em 2025

A mediana do relatório Focus para a taxa básica de juros no fim de 2024 se manteve em 10,50% pela 11ª semana consecutiva. A projeção para a Selic no fim de 2025 também continuou em 10,00% ao ano. Há quatro semanas, estava em 9,75%.

Considerando apenas as 46 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para a taxa Selic no fim de 2024 continuou em 10,50%. A estimativa intermediária para os juros no fim de 2025 se manteve em 10,00%, também incorporando apenas as 45 atualizações da semana passada.

Na última sexta-feira, 30, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a instituição não fará um "ciclo de credibilidade", descartando a possibilidade de elevar os juros agora para cortá-los logo depois, apenas como forma de reforçar a reputação dos diretores. E disse que o prêmio de risco na ponta curta da curva - que precificava um aumento mais próximo de 0,5 do que de 0,25 ponto nos juros em setembro - "não é compatível" com as comunicações da autoridade. "Nós entendemos que, se e quando houver um ciclo de ajuste nos juros, esse ciclo será gradual", disse o banqueiro central.