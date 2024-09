Preços administrados no IPCA 2024 saem de 4,76% para 4,79%, calcula Focus

A mediana do relatório Focus para a inflação de preços administrados em 2024 passou de 4,76% para 4,79%, contra 4,59% um mês antes. A estimativa intermediária para 2025 passou de 3,87% para 3,85%, ante 3,90% de quatro semanas antes.

O Banco Central (BC) espera que a inflação de preços administrados some 5% este ano e desacelere a 4% no próximo, conforme os números divulgados no mais recente comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na noite de sexta-feira, dia 30, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro - pela primeira vez em mais de três anos. O órgão citou como justificativa a expectativa de afluência nos reservatórios das hidrelétricas do País, em cerca de 50% abaixo da média.