Líbia: petrolífera estatal NOC anuncia fechamento de mais um campo de produção em El-Feel

A National Oil Corporation (NOC), petrolífera estatal da Líbia, anunciou o fechamento oficial de mais um campo de produção de petróleo, considerando a situação atual do país que "impede a empresa de prosseguir com as operações" de carregamento e transporte da commodity. "Algumas dessas circunstâncias vão interromper a produção de petróleo no campo de El-Feel", disse a estatal, em comunicado.

A Líbia enfrenta uma crise política entre os governos baseados no leste e no oeste do país, que disputam o controle da nação. A divisão entre os dois lados se aprofundou nas últimas semanas diante do impasse sobre o futuro do presidente do BC líbio, Sadiq al-Kabir, que fugiu do país na sexta-feira. Na semana passada, o primeiro-ministro Osama Hammad disse ter decretado estado de "força maior" para a interrupção das atividades de todos os campos, terminais e equipamentos ligados à commodity, como reflexo da disputa.