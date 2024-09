IPC-S recua 0,16% no encerramento de agosto, após 0,54% em julho, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) recuou 0,16% no encerramento de agosto, após fechar julho com variação de 0,54%. Na terceira quadrissemana de agosto, a alta foi de 0,09%. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 2, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula alta de 4,18% em 12 meses.

A variação do IPC-S no mês veio próxima da mediana do Projeções Broadcast, de recuo de 0,15%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta leitura, cinco das oito classes de despesas registraram decréscimos em relação à quadrissemana anterior: Educação, Leitura e Recreação (0,52% para -0,60%), Transportes (1,22% para 0,82%), Habitação (-0,16% para -0,40%), Despesas Diversas (0,64% para 0,45%) e Alimentação (-0,99% para -1,03%).