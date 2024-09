Ibovespa cai após alta de 6,54% em agosto, por temores locais e China, em meio a feriado em NY

Incertezas renovadas quanto ao ritmo de desaquecimento da economia chinesa ditam o rumo do Ibovespa nesta segunda-feira, 2, que opera sem as bolsas americanas por conta de feriado nos Estados Unidos. O quadro no exterior é de cautela pelas divulgações da semana, como o relatório de emprego dos EUA, o payroll, que deve ajudar a quantificar o corte dos juros americanos em setembro. As bolsas europeias cedem em sua maioria, assim como ocorreu no fechamento na Ásia. Após abertura aos 136.003,81 pontos, com variação zero, o Índice Bovespa logo perdeu esta marca e instantes depois caiu para os 134 mil pontos. "Não tem nenhum trigger que o traga para baixo, o fluxo está se mantendo 'ok', é mais uma realização. Teremos varias divulgações esta semana que poderão ajudar os investidores em termos de política monetária", diz Pedro Caldeira, da One Investimentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, ficam no foco dos investidores as pressões inflacionárias e fiscais no Brasil, em dia de detalhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 que foi apresentado ao Congresso na sexta-feira. Os números indicam que a zeravam do déficit em 2025 é incerta.

Nesta segunda saiu uma nova revisão para cima nas expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano, que foi moderada, embora tenha havido arrefecimento sutil nas estimativas para 2025. A divulgação vem após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciar, na noite de sexta-feira, bandeira tarifária vermelha nível 2 para setembro. Em agosto, a bandeira era verde, sem cobrança de custos extras na conta de luz. Conforme a MCM Consultores, o impacto total no IPCA é de 0,43 ponto porcentual e a projeção para o dado fechado deste ano passou de 4,1% para 4,2%. "Por ora vamos passar adotar a premissa de que a bandeira permanecerá vermelha 2 até novembro, mudando para amarela em dezembro (ante premissa anterior de bandeira verde ao final do ano), com a entrada no período úmido", cita em nota.

Caldeira, da One, lembra que recentemente o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afastou a possibilidade de uma alta de meio ponto porcentual da taxa Selic em setembro, o que alivia um pouco a curva de juros de curto prazo. No entanto, ressalta, a longa está avançando hoje, sugerindo avanços do juro básico à frente. "Mercado precificando que pode ter mais volatilidade", avalia. No noticiário, a Petrobras reduziu nesta segunda o valor do querosene de aviação (QAV) em 8,8%. Apesar do recuo, as ações da Azul no Ibovespa recuavam 14,29% às 11h. No último dia 30, cederam 24% com notícia de que a empresa estaria considerando entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11. Na sexta-feira, 30, o Ibovespa terminou a sessão em baixa de 0,03%, aos 136.004,01 pontos. Ainda assim, o Índice Bovespa terminou o mês "bem na foto", com alta de 6,54%, e foi destaque entre as maiores altas nos índices internacionais, destaca em nota o Itaú BBA.