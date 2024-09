Fusões e aquisições no setor de educação sobem 400% no segundo trimestre, diz KPMG

O Brasil registrou oito operações de fusão e aquisição no setor de educação no segundo trimestre de 2024, uma alta de 400% na comparação com o segundo trimestre de 2023, quando duas transações desse tipo foram realizadas, evidenciando um cenário de alta setorial, segundo a KPMG.

Das oito transações, sete foram domésticas e uma do tipo CB2, quando brasileiros adquirem de estrangeiros empresa estabelecida no exterior. Os dados são pesquisa da KPMG realizada com empresas de 43 setores da economia brasileira.

"O ano de 2023 foi de muitas incertezas para o setor de educação, principalmente pelas indefinições das novas políticas públicas que seriam implementadas pelo governo e também por questões econômicas", lembra Marcos Boscolo, sócio-líder do setor de Educação da KPMG no Brasil.