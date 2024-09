Acordos firmados com servidores têm impacto orçamentário de R$ 16 bi em 2025, diz ministério

Os acordos fechados entre o governo Lula e servidores públicos federais que visam reposição salarial e reestruturação de carreira terão impacto orçamentário de R$ 16 bilhões no próximo ano. A informação é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que lidera as mesas de negociação com essas categorias. Segundo nota divulgada nesta segunda-feira, 2, pela pasta, após o envio do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2025 ao Congresso, foram firmados 45 acordos com representantes de diversos setores do serviço público.

"O empenho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para valorizar os servidores públicos federais resultou em 98,2% da força de trabalho do Governo Federal com garantia de reposição salarial e reestruturação de carreira", disse a pasta.

O MGI afirmou também que, mesmo com o impacto de R$ 16 bilhões, o valor total da folha do Executivo fica menor em relação ao PIB se comparado ao do último ano do governo anterior. Toda a folha do Executivo representava 2,68% do PIB em 2022. Caiu para 2,61% em 2023 e 2,48% em 2024. No próximo ano, fica 2,59% do PIB.