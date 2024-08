Comunicação do Banco Central tem apresentado ruídos, dizem gestores

Felipe Guerra, CIO da Legacy, comparou atuação dos diretores do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) com os do Banco Central do Brasil, explicando que lá fora, os discursos saem por escrito e que os diretores seguem fielmente o que está no documento. "Aqui no Brasil o mesmo diretor acaba falando três vezes no mesmo dia em eventos diferentes. Há uma comunicação excessiva", disse.