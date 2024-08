Combate ao desmatamento e crise climática é a prioridade com menor valor no Orçamento

Segundo o governo, a verba será destinada para prevenir e controlar o desmatamento e a degradação da vegetação nativa no Brasil (R$ 364,62 milhões) e ampliar e consolidar a proteção, a conservação e a conectividade dos ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos, em especial por meio de áreas protegidas (R$ 324,42 milhões), entre outras medidas.

Para efeito de comparação, o número é menor do que os R$ 1,4 bilhão estimados para a compra de aeronaves caça para a Força Aérea brasileira.

Entre as seis prioridades definidas pelo governo Lula para o ano que vem, o combate ao desmatamento e o enfrentamento da emergência climática é a que tem o menor valor no Orçamento de 2025: R$ 1,2 bilhão.

As prioridades foram definidas no Plano Plurianual (PPA), que abrange os anos de 2024 a 2027. O combate à fome e a redução das desigualdades é o item de 2025 com maior valor previsto: R$ 170,8 bilhões, puxado pelo programa de transferência de renda Bolsa Família.

O Novo PAC vem logo em seguida, com R$ 60,9 bilhões; saúde, atenção primária e especializada, R$ 37,7 bilhões; educação básica, R$ 19,4 bi, neoindustrialização, trabalho, emprego e renda, R$ 8,04 bilhões.