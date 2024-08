PIB da Índia cresce 6,7% no 1º trimestre fiscal, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia registrou crescimento de 6,7% no primeiro trimestre fiscal, ante igual período do ano anterior, abaixo dos 7,8% do trimestre anterior, segundo a leitura oficial publicada nesta sexta-feira, 30.

Analistas da FactSet previam crescimento de 7,1%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

*Com informações da Dow Jones Newswires