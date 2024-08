Haddad: Governo tem chance de fechar ano com fiscal dentro da meta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 30, que o governo caminha para fechar o ano com déficit inferior a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), mas "com chance" de cravar um resultado dentro da banda da meta fiscal, que tolera um buraco nas contas primárias de 0,25% do PIB, ou mais de R$ 28 bilhões.

Haddad fez o comentário ao comparar a trajetória fiscal com o déficit que era aguardado pelo mercado no início do ano, de 0,8% do PIB. Durante a Expert, evento da XP Investimentos, o ministro assegurou que, se depender dele, o marco fiscal está estabilizado e vai ser cumprido. "O arcabouço fiscal, na minha opinião, está consolidado", disse.

Ele ponderou que nem todas as propostas encaminhadas pela equipe econômica tiveram viabilidade política. Foi o caso, por exemplo, do fim da desoneração da folha de pagamentos e dos benefícios tributários ao setor de eventos. Se a medida passasse, assinalou, o governo já teria um orçamento equilibrado e conseguiria antecipar em um ou dois anos o grau de investimento, conferido pelas agências de rating às economias com menor risco de crédito.