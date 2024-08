Haddad: Estou feliz com resultados e como as pessoas estão falando das perspectivas da economia

"Estou feliz por estar na Fazenda. Não vou dizer que durmo bem todas as noites, mas estou bem", disse Haddad, acrescentando que é bom trabalhar com a equipe que ele e o secretário-executivo, Dario Durigan, têm na pasta.

Haddad fez a afirmação ao ser perguntado pelo CEO da XP Investimentos, José Berenguer, sobre como tem se sentido à frente do Ministério da Economia - uma vez que ministro da Fazenda, segundo título de um livro de Thomas Traumann, é o pior emprego do mundo.

O ministro da Fazenda, Fernandio Haddad, disse nesta sexta-feira, 30, que está feliz com os resultados da economia brasileira e com a forma com que as pessoas, de modo geral, e os empresários têm falado das perspectivas econômicas.

O ministro disse ser gratificante saber que está contribuindo para melhorar a vida das pessoas, promovendo crescimento da economia e gerando empregos. "Estou muito feliz com os resultados e com a forma com que as pessoas e os empresários estão falando sobre as perspectivas para a economia brasileira", disse Haddad ao participar nesta sexta-feira do Expert XP, em São Paulo.