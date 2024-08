Criptomoedas: bitcoin cai sem catalisador para recuperação consistente

O bitcoin cedia nesta sexta-feira, 30, mantendo-se sem espaço para uma recuperação consistente no mês de agosto, à medida que as moedas digitais seguem acompanhando a jornada instável do mercado amplo após dados de inflação nos Estados Unidos.

O bitcoin cedia 1,34% nas últimas 24 horas até 15h28, a US$ 58.940,58 segundo a Binance. O ethereum, por sua vez, tinha baixa de 1,47%, a US$ 2.506,14 no mesmo intervalo.

Após mergulhar abaixo de US$ 50 mil em 5 de agosto, dando sequência ao movimento de aversão ao risco global que pesou sobre os mercados desde a leitura do payroll americano no dia 2 de agosto, o bitcoin segue instável, alternando altas com baixas e distante dos US$ 73.000 do início de março.