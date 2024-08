Campos Neto repete que há percepção de que está para começar período de desaceleração global

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, repetiu nesta sexta-feira que há uma percepção no mercado financeiro de que está para começar um processo de desaceleração da economia global. Ele citou sinais de desaceleração nos Estados Unidos e na China, com potencial impacto no ritmo de desinflação global, para explicar a postura do BC de ganhar tempo para decidir qual será o próximo passo da política monetária.

"Hoje, tempo é importante para entender como o processo de desinflação está se dando", comentou Campos Neto, em participação na Expert, evento da XP Investimentos. "Há uma percepção de que vamos entrar em um período de desaceleração global", acrescentou o banqueiro central, emendando que o mercado passou a esperar que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) comece a cortar sua taxa de juro em setembro. "O mercado espera cortes do Fed em setembro, de 0,25 ou 0,50 ponto porcentual. O mundo se prepara para a queda dos juros americanos", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assimetria em balanço de riscos não é guidance