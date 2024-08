Campos Neto: agentes têm percepção de risco fiscal muito maior do que os números do governo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que os resultados do Questionário Pré-Copom (QPC) mostram que a percepção dos agentes sobre o risco fiscal do País é "muito maior" do que os números do governo mostram. Ele destacou que as estimativas do relatório Focus não mostram estabilização da dívida nos próximos anos.

"A gente tem dificuldade hoje de montar um cenário onde você tem a dívida convergindo e caindo na frente, independente das premissas. Mesmo na premissa mais otimista, a gente tem a dívida parando lá na frente, mas num patamar de 80%, que é o mais alto do mundo emergente, se for isso", ele disse, citando exercícios do BC com os números do Focus.

Segundo Campos Neto, tudo isso mostra que existe um "desafio fiscal grande" no País.