Brasil é único país que precifica alta dos juros, afirma Campos Neto

Após traçar um panorama sobre a economia norte-americana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o mercado no mundo entende que haverá uma queda de juros nos Estados Unidos. Ao apresentar um gráfico durante evento organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), em São Paulo, ele destacou que, em sua tabela, o Brasil "infelizmente" é o único país aqui que tem uma curva de alta nos juros.

Campos Neto disse que o processo de convergência da inflação continua preocupando a autoridade monetária, mesmo com a leve melhora qualitativa observada no IPCA-15 de agosto. O comportamento dos preços de serviços, ele afirmou, continua no foco, diante do mercado de trabalho forte.

"Parece que, na margem, começou a ter uma influência da mão de obra apertada na inflação de serviços, mas ainda é muito incipiente, então a gente precisa de mais dados para olhar isso", disse Campos Neto.

Ele repetiu que as expectativas de inflação continuam desancoradas e que as inflações implícitas avançaram muito, embora tenham tido uma baixa recente. Para o presidente do BC, os dados brasileiros são "muito melhores" do que os preços indicam hoje, com fortes surpresas no crescimento econômico, desemprego baixo e um IPCA baixo.

"Quando a gente olha para trás da história do Brasil, então a gente vê que existe uma ansiedade às vezes nos preços do mercado, mas os números não estão ruins", afirmou o presidente do BC.