Alckmin diz que cumprir arcabouço ajuda política monetária e critica nível de juros reais

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, voltou a reafirmar o compromisso do governo federal com o arcabouço fiscal e criticou o nível de juros reais do País. "Cumprir o arcabouço ajuda a política monetária. Ajuda a reduzir os juros e reduzir os juros é fundamental", disse. "Não tem nenhuma razão para termos o segundo juro real mais alto do mundo. Isso segura a economia como um freio", reforçou.

Alckmin destacou os superávits da balança comercial, a queda da taxa de desemprego e as reservas do País, "com mais de US$ 370 bilhões", como indicadores positivos da economia brasileira.

"Tirar R$ 100 milhões da saúde, educação, infraestrutura e gastar R$ 200 bilhões com juros? Não faz sentido, os pressupostos econômicos do Brasil são sólidos", disse o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.