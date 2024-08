Taxa de juros e risco inflacionário pesam na confiança do comércio nas vendas futuras, diz FGV

As incertezas sobre o comportamento da taxa de juros e o risco inflacionário afetaram negativamente a confiança do empresário do comércio em agosto, apontou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Houve queda na confiança nos seis principais segmentos do comércio, devido a uma deterioração das expectativas de vendas futuras.

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 1,8 ponto na passagem de julho para agosto, para 89,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o indicador diminuiu 0,8 ponto.

"Apesar da redução do pessimismo nas avaliações sobre o volume de demanda atual, os empresários continuam cautelosos e não se mostram otimistas em relação à evolução das vendas futuras, mesmo diante da resiliência de um mercado de trabalho aquecido e da melhora na confiança dos consumidores. O setor, que iniciou 2024 com sinais de recuperação, enfrenta cenário incerto no segundo semestre: o comportamento das taxas de juros e o risco inflacionário, que afetam diretamente o consumo, contribuem para essa incerteza", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.