Fitch reitera rating 'BBB-' da Índia, com perspectiva estável

A agência de avaliação de risco Fitch reiterou a nota de longo prazo em moeda estrangeira da Índia em 'BBB-', citando que a forte perspectiva de crescimento de médio prazo continuará a impulsionar a melhoria em aspectos estruturais do perfil de crédito do país. A perspectiva para o rating foi mantida estável.

"O fortalecimento da credibilidade fiscal a partir da recente conquista de metas de déficit, maior transparência e receitas dinâmicas aumentaram a probabilidade de que a dívida do governo possa seguir uma modesta tendência de queda no médio prazo", avaliou a agência em relatório divulgado nesta quinta-feira, 29.

No entanto, as métricas fiscais do país continuam sendo um ponto de fraqueza de crédito, com déficits, dívida e carga de serviço da dívida altos em comparação com as nações que estão na faixa 'BBB'. Métricas estruturais defasadas, incluindo indicadores de governança e PIB per capita, também pesam na classificação da Índia, segundo a agência.