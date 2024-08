Dollar General decepciona em lucro e receita no 2º trimestre fiscal

A Dollar General teve lucro e receita menores que o esperado no segundo trimestre fiscal, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 29. A varejista de descontos americana alegou que os resultados refletem consumidores "financeiramente restritos" e cortou perspectivas para o ano inteiro.

O lucro líquido da Dollar General caiu para US$ 374,2 milhões no trimestre encerrado em 2 de agosto, de US$ 468,8 milhões em igual período do ano anterior. O resultado representa lucro de US$ 1,70 por ação, abaixo do esperado pelo consenso de analistas consultados pela FactSet, que previam queda menor, a US$ 1,79 por ação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já a receita líquida de vendas cresceu 4,2% na comparação anual, a US$ 10,21 bilhões, também aquém dos US$ 10,37 bilhões previstos pela FactSet. As vendas de mesmas lojas (abertas há pelo menos um ano) aumentaram 0,5%, frustrando a expectativa da FactSet, de avanço de 2,3% no período.