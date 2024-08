Demanda satisfatória sustenta confiança de serviços em alta em agosto, afirma FGV

A demanda satisfatória por serviços sustentou a confiança dos empresários do setor em alta em agosto. Porém, o fim do ciclo de afrouxamento monetário desperta preocupação quanto aos próximos meses, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 0,4 ponto na passagem de julho para agosto, na série com ajuste sazonal, para 94,6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICS teve ligeira alta de 0,1 ponto.

"O resultado de agosto da sondagem ratifica o ano de oscilações do setor com tendência de estabilidade na confiança. O volume de demanda presente é positivo no ano, apesar de um ambiente de negócios mais morno em comparação com os anos anteriores. Já nas expectativas para os próximos meses, os empresários seguem cautelosos quanto ao futuro dos negócios. O cenário macroeconômico de taxas baixas de desemprego e melhora de renda contribui, em parte, com o momento mais seguro da demanda de serviços. Contudo, o fim do ciclo de queda da taxa de juros, incerteza elevada e pressões de custo, podem estar contribuindo para o atual comportamento reticente dos empresários", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.