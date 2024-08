Dell tem lucro e receita acima do esperado no 2º tri fiscal, impulsionados por IA; ação sobe 3%

A Dell registrou lucro líquido de US$ 846 milhões nos trimestre fiscal encerrado no início de agosto, em comparação com US$ 455 milhões no mesmo período do ano anterior. Ajustado por ação, o lucro foi de US$ 1,89, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,72.

A fabricante de computadores pessoais e servidores teve receita de US$ 25,03 bilhões, alta de 9% em comparação com o trimestre de 2023, e acima dos US$ 24,14 esperados pela FactSet. As vendas na unidade de servidores e redes da empresa subiram para US$ 7,7 bilhões, uma alta anual de 80% apoiada pelo crescimento da demanda por inteligência artificial, diz a companhia.

No after hours de Nova York, as ações da Dell tinham alta de 3,5%, às 19h58 (de Brasília).