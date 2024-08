Bolsas da Europa fecham em alta com desaceleração da inflação e Frankfurt marca recorde

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 29, com Frankfurt em novo recorde histórico de fechamento, após dados indicarem arrefecimento da inflação na região e consolidarem aposta por mais cortes de juros do Banco Central Europeu (BCE). Os papéis de tecnologia na região subiram deixando de lado a influência da queda das ações da companhia americana Nvidia.

O índice DAX, de Frankfurt, terminou com variação positiva de 0,64%, a 18.902,70 pontos, patamar inédito de fechamento e após ter alcançado inédita pontuação de 18.936,04 pontos na máxima do dia. O índice FTSE 100, de Londres, subiu 0,43%, a 8.379,64 pontos. O CAC 40 avançou 0,84%, encerrando em 7640,95 pontos. As cotações são preliminares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na Alemanha, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) desacelerou e ficou abaixo do esperado. Na Espanha, o índice de preços ao consumidor (CPI) desacelerou à taxa anual de 2,4% em agosto. Já o sentimento econômico da zona do euro teve inesperado avanço em agosto. O índice Ibex 35, de Madri, terminou em alta de 0,23%, 11.358,60 pontos.