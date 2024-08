BC realizará amanhã leilão de venda de dólares à vista, de 9h às 9h35

O Banco Central informou que realizará amanhã, das 9h às 9h35, um leilão de venda de dólares à vista, referenciado à taxa Ptax. Segundo o comunicado, será aceita a compra de no máximo US$ 1,5 bilhão. O último leilão à vista havia ocorrido em abril de 2022.

"Cada 'dealer' de câmbio poderá enviar até três propostas que deverão conter o volume pretendido e o diferencial, com até seis casas decimais, a ser adicionado ou diminuído da taxa de venda USDBRL do boletim de fechamento Ptax do dia do leilão", explica o texto.

O resultado será divulgado por meio de um comunicado no BC correio e serão aceitas propostas cujo diferencial seja superior ou igual ao divulgado no resultado, podendo ocorrer aceitação parcial do volume ofertado.