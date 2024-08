Tema das bets é alarmante e esvaziará geladeira dos brasileiros, diz presidente da CVM

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, afirmou que o tema das bets é alarmante. "Não vai esvaziar o mercado de capitais como alguns disseram. Vai esvaziar a geladeira dos brasileiros", disse Nascimento durante painel da 25ª Conferência Anual Santander nesta tarde em São Paulo. "Bet não se compara com o mercado de capitais. As bets têm o lugar delas como entretenimento", disse.

Nascimento afirmou que o tema extrapola o mercado de capitais e que se trata de uma questão de educação financeira que precisa envolver amplamente a sociedade brasileira. "Entretenimento tem o seu espaço. Mas é preciso a construção de uma consciência coletiva de que as bets impõem risco aos mais vulneráveis", afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Presentes no mesmo painel, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, e o presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) e vice-presidente de Wealth Management do Santander Brasil, Carlos André, concordaram que o tema preocupa os agentes do mercado financeiro.