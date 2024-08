Taxas de juros sobem com fala de Campos Neto e indicação de Galípolo para presidir BC

As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) tiveram mais um dia de avanços, impulsionadas inicialmente por declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterando preocupações com as expectativas do mercado para a inflação, e recebendo um impulso extra do anúncio de Gabriel Galípolo como o indicado do governo para assumir o comando da instituição a partir do ano que vem.

Os investidores já esperavam há semanas a indicação do diretor de Política Monetária do Banco Central como sucessor de Campos Neto, e especialistas apontaram que a confirmação deste cenário remove um elemento de incerteza e favorece uma transição suave na presidência da instituição. As taxas de juros, porém, refletiram menos este alívio e mais outros fatores relacionados a como será a condução futura da política monetária.

Em pronunciamentos recentes, Galípolo reforçou que o Banco Central precisa buscar o centro da meta de inflação, e não descartou a retomada de um movimento de alta na Selic para alcançar este objetivo. "Galípolo vem se posicionando comprometido em manter a inflação dentro da meta. Como temos um contexto de pressão inflacionária, a tendência é de alta nos juros", disse Paulo Saad, COO da assessoria de investimentos WFlow.