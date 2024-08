STF autoriza União e governo de MG a entrarem em conciliação para renegociação da dívida

Tramita no Congresso Nacional um novo projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Embora tenham dado sinal verde para as negociações, os ministros do STF sinalizaram que podem voltar a debater o assunto em breve, não apenas em relação a Minas, mas em caráter mais amplo, para definir regras sobre a renegociação dos acordos.

"Nós temos um problema que não é um problema de agora, mas é um problema que tem que ser resolvido agora, ou pelo menos dada a diretriz para a solução", defendeu a ministra Cármen Lúcia.