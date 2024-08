Silveira diz que Vale deixou de estar 'acéfala' e pede a CEO sensibilidade sobre Mariana

"A Vale, que tinha uma diretoria, eu sabia quem era o presidente, a gente sabia quem era. Hoje, nessa discussão que a gente está, de fazer um acordo para receber o dinheiro de Mariana, o dinheiro que prometeram para o povo, você não tem dono. Uma tal de corporation que não tem dono, é um monte de gente com 2%, monte de gente com 3%", disse Lula.

Na terça-feira, 27, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também voltou a criticar o modelo de gestão da Vale e disse que, atualmente, a empresa não tem dono. Na avaliação do presidente, a companhia se parece a um "cachorro com muito dono: ou morre de fome ou morre de sede".

A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, também avaliou o currículo de um potencial candidato.

"A escolha de seu CFO (...) demonstra o que nós do governo do presidente Lula pensamos. A empresa resolveu dentro da sua governança", afirmou Silveira. "Cabe conviver com Eletrobras e Vale dentro do respeito máximo à governança", acrescentou.